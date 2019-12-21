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ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري

ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري
http://almnatiq.net/?p=812540
المناطق - واس

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة على “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي سيمنح السلطات الأميركية أدوات لمعاقبة نظام بشار الأسد على قتل المدنيين على نطاق واسع والفظائع العديدة المرتكبة في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نشر على موقع الوزارة إن هذا القانون يمنح السلطات الأميركية أدوات لـ”المساعدة في إنهاء النزاع المروع المستمر” من خلال “التشجيع على مساءلة” حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، مضيفا أن القانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن “قتل المدنيين على نطاق واسع والفظائع العديدة المرتكبة في سوريا، لاسيما باستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية”.

وأوضح بومبيو أن “قانون قيصر” ينص على فرض عقوبات وقيود على هؤلاء الذين يقدمون دعما إلى مسؤولين في حكومة نظام بشار، بالإضافة إلى ملاحقة مواطني سوريا والدول الأخرى الذين يعدون “مسؤولين أو متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة في سوريا”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن القانون يهدف إلى حرمان حكومة النظام السوري من الموارد المالية التي تستفيد منها لـ” تغذية حملة العنف والتدمير التي أودت بأرواح مئات آلاف المدنيين”، مشددا على أن “قانون قيصر” يوجه رسالة واضحة مفادها أنه “لا يجب على أي طرف أجنبي خوض أي أعمال مع نظام كهذا أو إثرائه بأي طريقة أخرى”.

وذكر بومبيو أن اسم القانون الجديد تم اختياره لتكريم مصور سابق في جيش النظام السوري “خاطر بحياته عندما سرب إلى خارج سوريا ألوف الصور التي توثق تعذيب وقتل المعتقلين داخل سجون النظام”.

وكان ترمب قد وقع على القانون الجديد ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأميركية بمبلغ 738 مليار دولار.

يُشار إلى أن إقرار “قانون قيصر” سيفرض عقوبات على النظام السوري وعلى حلفائه الإيرانيين والروس خلال 6 أشهر وعلى كل جهة أو كيان أو دولة تقدم دعماً لأشخاص متورطين بارتكاب جرائم حرب.

وسيكون العمل الآن على تحقيق العدالة وتقديم المعلومات المطلوبة لمعاقبة المتهمين وفرض عقوبات على عسكريين ومدنيين متورطين بعمليات القتل والتعذيب، بالعمل مع وزارة الخزانة.

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