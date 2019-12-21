انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء

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أوضحت شركة المياه الوطنية أن أحد خطوط الطرد (صرف صحي) قد تعرض للانكسار في شارع الأمانة تقاطع طريق الأندلس بجدة، نتيجة لقيام مقاول إحدى الجهات الخدمية الأخرى (غير تابع للشركة) بأعمال حفر في الموقع.

وأوضحت «المياه الوطنية» أن هذا الانكسار قد يؤثر على أحياء: الحمراء، الأندلس، العزيزية، مشرفة، الرويس.

وبينت الشركة أنها اتخذت الإجراءات التشغيلية اللازمة لمعالجة الموقف ومنع الطفوحات قدر الإمكان، وسيتم إصلاح الانكسار خلال 48 ساعة القادمة، حيث إن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة في الموقع.