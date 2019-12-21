احدث الأخبار

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 التقى وفد “إعلاميون مبادورن” “البواردي”: نتكامل مع “جامعة شقراء” للإفادة من بحوثها في خدمة التراث
منطقة الرياض
 مدارس تعليم جازان تستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات
منطقة جازان
 برنامج توعوي عن ظاهرة خطورة التفحيط والتجمهر في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء
أبرز المواد
 موسكو وبرلين تدينان فرض عقوبات أميركية على خط الغاز
أبرز المواد
 ألمانيا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري
أبرز المواد
 منظمة إيرانية: ضحايا الاحتجاجات 324 قتيلا بينهم 14 طفلا
أبرز المواد
 550 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة على مقاعد الاختبارات غداً
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” توفر 75 وظيفة هندسية وبيطرية للرجال مشمولة بسلّم الرواتب
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر “أجير”
أبرز المواد
أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
التقى وفد “إعلاميون مبادورن” “البواردي”: نتكامل مع “جامعة شقراء” للإفادة من بحوثها في خدمة التراث

التقى وفد “إعلاميون مبادورن” “البواردي”: نتكامل مع “جامعة شقراء” للإفادة من بحوثها في خدمة التراث

منطقة الرياض
مدارس تعليم جازان تستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات

مدارس تعليم جازان تستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات

منطقة جازان
برنامج توعوي عن ظاهرة خطورة التفحيط والتجمهر في وادي الدواسر

برنامج توعوي عن ظاهرة خطورة التفحيط والتجمهر في وادي الدواسر

منطقة الرياض

انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء

انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء
http://almnatiq.net/?p=812549
المناطق - متابعات

أوضحت شركة المياه الوطنية أن أحد خطوط الطرد (صرف صحي) قد تعرض للانكسار في شارع الأمانة تقاطع طريق الأندلس بجدة، نتيجة لقيام مقاول إحدى الجهات الخدمية الأخرى (غير تابع للشركة) بأعمال حفر في الموقع.

وأوضحت «المياه الوطنية» أن هذا الانكسار قد يؤثر على أحياء: الحمراء، الأندلس، العزيزية، مشرفة، الرويس.

وبينت الشركة أنها اتخذت الإجراءات التشغيلية اللازمة لمعالجة الموقف ومنع الطفوحات قدر الإمكان، وسيتم إصلاح الانكسار خلال 48 ساعة القادمة، حيث إن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة في الموقع.

روابط ذات صلة

موسكو وبرلين تدينان فرض عقوبات أميركية على خط الغاز

موسكو وبرلين تدينان فرض عقوبات أميركية على خط الغاز
ألمانيا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا

ألمانيا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا
ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري

ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*