برنامج توعوي عن ظاهرة خطورة التفحيط والتجمهر في وادي الدواسر

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

نظم مركز التنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر ، يوم أمس برنامجاً توعوياً عن أخطار التفحيط والأضرار التي تنتج عن التجمهر لمشاهدة المفحطين، إلى جانب العقوبات التي قد تصدر في حق المفحطين والمتجمهرين، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في نزوى.

وتضمن البرنامج الذي حضره مدير المركز خلف بن محمد بن قويد ، مباراة في كرة القدم ، ومحاضرة وعرض فيديو عن مخاطر التفحيط ، ومسابقات ، شهدت حضوراً مميزاً من ابناء الحي والأحياء المجاورة .

وأوضح مدير المركز أن ظاهرة التفحيط خلال فترة الاختبارات ، وماتشهده من تجمهر مسؤولية الجميع للحد منها ، وهو مايعمل عليه المركز بتكثيف الجانب التوعوي للطلاب خلال فترة الاختبارات فيما يتعلق بخطورة ممارسة التفحيط والتجمهر، وكذلك القيادة بتهور وسرعة.