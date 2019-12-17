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أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

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أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=812569
المناطق - واس

يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة غدا الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالتعليم الحكومي والأهلي ومعاهد التربية الخاصة والمدارس الليلية ومحو الأمية وذلك لمدة أسبوعين وسط تضافر جهود أولياء أمور الطلاب والطالبات والجهات التعليمية والأمنية بالمدينة المنورة.
وأكد مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن الإدارة أنهت استعداداتها من وقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات للجنة الاستعداد بحضور مديري مكاتب التعليم والإدارات المعنية بهدف تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات للطلاب والطالبات، مشدداً على مديري المدارس بضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام تواجدهم خلال الفترة ما بين الاختبارات، مطالباً الطلاب والطالبات بتنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
بدورها تكثف شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال تنفيذ خططها الأمنية والمرورية تواجد المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسية والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة.
في حين ينظم مرور المنطقة من خلال عدد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة المنورة وعند المدارس، الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسة وعند المدارس ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة من خلال حرصها على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير.

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