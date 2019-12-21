الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين

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صعق فريق الرائد الأول لكرة القدم، ضيفه الاتفاق بعد أن حول تأخره 2-1، إلى انتصار 3-2 في مباراة شهدت الكثير من التقلبات، جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت.

ورفع الرائد رصيده بهذا الانتصار إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 35، حيث سجل أرنود جوم الهدف الأول للرائد، الذي انتهى الشوط عليه.

وفي الشوط الثاني، سجل هزاع الهزاع هدف التعادل للاتفاق عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل هدف السبق للفريق الشرقي لاعبه صالح العمري، فيما استطاع رائد الغامدي تسجيل هدف التعادل للرائد عند الدقيقة 71، فيما ختم محمد السهلي على الهدف الرائدي الثالث عند الدقيقة 80، حيث استمر التقدم للفريق القصيمي حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز صاحب الأرض والضيافة 3-2.

هذا ويستضيف الرائد نظيره العدالة في الجولة المقبلة من الدوري، الخميس المقبل، فيما يستضيف الاتفاق التعاون في ذات الجولة السبت المقبل.