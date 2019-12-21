أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة

الطائف - عادل الزهراني

تحت مشاعر تحمل الوفاء والنبل لأبناء هذا الوطن الغالي ننقل إليكم ومن الطائف المأنوس وبعد أربعين عاما عاش خالد الباكستاني بين أهالي الطائف اخاوصديقا لأهالي حي اليمانية وبعد ان قرر الرحيل الى مسقط رأسه فاجأ مركز حي اليمانية خالد بإقامة حفل وداع له اذ كان يعمل خياطا بالحي منذ ٤٠ عاماً وبعد ان قرر الخروج النهائي والعودة الى بلده ابى أهالي الحي الا ان يودعوه بطريقتهم بحفل أسعده كثيرا فقد قدم شكره لابناء الحي على هذا الحفل الرائع وهو الغير مستغرب من رجال وابناء واهالي الحي حضر الحفل الوداعي الاستاذ محمدناجي مدير المركز والاستاذ منصور الطويرقي والاستاذ ابراهيم البعداني والاستاذ احمد البحراوي والاستاذ مالك العروسي والشيخ منصور البخاري والاستاذ خالد الجيزاني والاستاذ خالد العامودي سكرتير المركز وعدد من اهالي الحي ‏مودعين هذا الرجل الذي خدم اهالي الحي ٤٠ عاماً .