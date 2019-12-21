احدث الأخبار

أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة
منطقة مكة المكرمة
 واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”
أبرز المواد
 الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين
أبرز المواد
 أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 التقى وفد “إعلاميون مبادورن” “البواردي”: نتكامل مع “جامعة شقراء” للإفادة من بحوثها في خدمة التراث
منطقة الرياض
 مدارس تعليم جازان تستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات
منطقة جازان
 برنامج توعوي عن ظاهرة خطورة التفحيط والتجمهر في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء
أبرز المواد
 موسكو وبرلين تدينان فرض عقوبات أميركية على خط الغاز
أبرز المواد
 ألمانيا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 ترمب يوقع على “قانون قيصر” لمعاقبة رموز النظام السوري
أبرز المواد
 منظمة إيرانية: ضحايا الاحتجاجات 324 قتيلا بينهم 14 طفلا
أبرز المواد
أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة

أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة

منطقة مكة المكرمة
واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”

واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”

أبرز المواد
الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين

الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين

أبرز المواد
أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة

أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=812582
الطائف - عادل الزهراني

تحت مشاعر تحمل الوفاء والنبل  لأبناء هذا الوطن الغالي ننقل إليكم  ومن الطائف المأنوس وبعد أربعين عاما عاش خالد الباكستاني بين أهالي الطائف اخاوصديقا لأهالي حي اليمانية  وبعد ان قرر الرحيل الى مسقط رأسه  فاجأ  مركز حي اليمانية خالد  بإقامة حفل وداع له اذ كان يعمل خياطا  بالحي منذ ٤٠ عاماً وبعد ان قرر الخروج النهائي والعودة الى بلده ابى أهالي الحي الا ان يودعوه بطريقتهم  بحفل أسعده كثيرا  فقد قدم شكره لابناء الحي  على هذا الحفل الرائع وهو الغير مستغرب من رجال وابناء واهالي الحي حضر الحفل الوداعي الاستاذ محمدناجي مدير المركز والاستاذ منصور الطويرقي والاستاذ ابراهيم البعداني والاستاذ احمد البحراوي والاستاذ مالك العروسي والشيخ منصور البخاري والاستاذ خالد الجيزاني والاستاذ خالد العامودي سكرتير المركز  وعدد من اهالي الحي ‏مودعين هذا الرجل الذي خدم اهالي الحي ٤٠ عاماً .

روابط ذات صلة

انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء

انكسار خط صرف صحي في جدة وتأثر 5 أحياء
550 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة على مقاعد الاختبارات غداً

550 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة على مقاعد الاختبارات غداً
مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*