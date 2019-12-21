ضمن مبادراتها في ملتقى مكة الثقافي.. “السعودية للكهرباء” تنظم الورشة 9 لقادة الغد بلغة القرآن

مكة - عادل الزهراني

نظمت الشركة السعودية للكهرباء، ورشة العمل التاسعة، ضمن مبادراتها بملتقى مكة الثقافي، “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”، وتحت مبادرة “قادة الغد بلغة القرآن”، التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بعنوان: “حوار بين المرشد والمرشد”، يقدمها عبدالعزيز الحارثي، وذلك بمركز سيدانة الثقافي.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء”، تشارك بأربع مبادرات في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، وهي: مبادرة “شارع الحرف العربي من (أ – ي)”، و”صناعة الأمل”، و”قادة الغد بلغة القرآن”، و”يداً بيد”.

يشار إلى، أن الشركة توجت في ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ بالمركز الثالث بمبادرة “منازلنا عنوان السلامة”، وفي العام 1440 هـ بجائزة مكة للتميز بمبادرة “صيانة المواقيت.