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“النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة

“النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة

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ورش متنقلة وحافلات بديلة للطوارئ ..

“النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة

“النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة
http://almnatiq.net/?p=812591
مكة - عادل الزهراني
أكملت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة النقل المدرسي خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول ل 1.2 مليون طالب وطالبة يتم نقلهم إلى 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة، حيث يقوم على هذه الخدمة 28 ألف ما بين سائق ومراقب ميداني ومشرفين وإداريين وفنيين.
وقد شهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الفحوصات الوقائية للحافلات، وتجهيز ورش متنقلة بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة تحسباً للطوارئ.
وضمن هذه الاستعدادات قامت الشركة بإجراء الصيانة والفحص الوقائي الكامل لعدد 6651 حافلة بمختلف مناطق المملكة وذلك خلال أيام الإجازات الأسبوعية، وتم الإشراف ميدانياً على أعمال الصيانة التي تمت في الكراجات التابعة للمتعهدين، من قبل المراقبين الميدانيين، حيث تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الشركة على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي.
وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وعلامة قف بالجانب الأيسر من الحافلة وصيانة المتعطل منها، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الوقائي الأخرى.
وتواصل الشركة جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي، حيث قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة عبر برنامج إحلال الحافلات القديمة بحافلات جديدة، كما تقوم الشركة ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

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