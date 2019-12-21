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الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=812601
المناطق _ الرياض

حقق فريق الرائد الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت في ختام المرحلة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الرائد الثلاثة الكاميروني أرنو دجو بالدقيقة (35) ورائد الغامدي بالدقيقة (77) ومحمد السهلي بالدقيقة (80) فيما سجل هدفي الاتفاق هزاع الهزاع (48) وصالح العمري (71) ، وبذلك يرتفع رصيد الرائد إلى 20 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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