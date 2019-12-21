الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

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خسر فريق الهلال السعودي من فريق مونتيري المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الشوطين الأصليين الأول والثاني بالتعادل 2-2 ، ليكون الفريق المكسيكي الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، والهلال رابعا ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35 ثم تعادل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 65 .

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة اوشك بافتيمبي جوميز على خطف هدف الفوز للهلال برأسية رائعة لكن حارس مونتيري حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية وسط سيطرة تامة من جانب الفريق السعودي على مجريات اللعب في اللحظات الأخيرة، التي شهدت فرصتين اخريين للفريق بواسطة جوميز لكن المحاولة الأولى ارتطمت بالقائم والثانية مرت مباشرة بجوار الشباك.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي كانت في النهاية لصالح مونتيري بنتيجة 4 × 3 .

وكان الهلال استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الترجي التونسي بهدف دون رد في الدور الثاني للبطولة ، فيما خسر المباراة الثانية له بالبطولة أمام فلامنجو البرازيلي 1 × 3 في الدور قبل النهائي بعدما تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول .