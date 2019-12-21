احدث الأخبار

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 تجاربهم في تعلم اللغة العربية في أدبي الشرقية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية
المنطقة الشرقية
 إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد
أبرز المواد
 “النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة
منطقة مكة المكرمة
 ضمن مبادراتها في ملتقى مكة الثقافي.. “السعودية للكهرباء” تنظم الورشة 9 لقادة الغد بلغة القرآن
منطقة مكة المكرمة
 أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة
منطقة مكة المكرمة
 واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”
أبرز المواد
 الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين
أبرز المواد
 أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 التقى وفد “إعلاميون مبادورن” “البواردي”: نتكامل مع “جامعة شقراء” للإفادة من بحوثها في خدمة التراث
منطقة الرياض
 مدارس تعليم جازان تستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات
منطقة جازان
الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

أبرز المواد
الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
تجاربهم في تعلم اللغة العربية في أدبي الشرقية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية

تجاربهم في تعلم اللغة العربية في أدبي الشرقية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية

المنطقة الشرقية
إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد

إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد

أبرز المواد

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية
http://almnatiq.net/?p=812604
المناطق _ الرياض

خسر فريق الهلال السعودي من فريق مونتيري المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الشوطين الأصليين الأول والثاني بالتعادل 2-2 ، ليكون الفريق المكسيكي الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، والهلال رابعا ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.
وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35 ثم تعادل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 65 .
وفي الوقت بدل الضائع للمباراة اوشك بافتيمبي جوميز على خطف هدف الفوز للهلال برأسية رائعة لكن حارس مونتيري حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية وسط سيطرة تامة من جانب الفريق السعودي على مجريات اللعب في اللحظات الأخيرة، التي شهدت فرصتين اخريين للفريق بواسطة جوميز لكن المحاولة الأولى ارتطمت بالقائم والثانية مرت مباشرة بجوار الشباك.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي كانت في النهاية لصالح مونتيري بنتيجة 4 × 3 .
وكان الهلال استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الترجي التونسي بهدف دون رد في الدور الثاني للبطولة ، فيما خسر المباراة الثانية له بالبطولة أمام فلامنجو البرازيلي 1 × 3 في الدور قبل النهائي بعدما تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول .

روابط ذات صلة

الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد

إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد
واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”

واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*