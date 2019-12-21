احدث الأخبار

“مدن” ترتقي بالوعي الصناعي لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات
أبرز المواد
 وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل
أبرز المواد
 الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 الرائد يفوز على الاتفاق في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 تجاربهم في تعلم اللغة العربية في أدبي الشرقية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية
المنطقة الشرقية
 إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد
أبرز المواد
 “النقل التعليمي” تكمل استعداداتها لفترة الاختبارات بتوفير 25 ألف حافلة ومركبة
منطقة مكة المكرمة
 ضمن مبادراتها في ملتقى مكة الثقافي.. “السعودية للكهرباء” تنظم الورشة 9 لقادة الغد بلغة القرآن
منطقة مكة المكرمة
 أهالي الطائف يفاجئون احد العمالة بحفل وداع مبهج بعد أربعين عاما قضاها بالمملكة
منطقة مكة المكرمة
 واشنطن: اتفاق أردوغان مع حكومة السراج “استفزازي”
أبرز المواد
 الرائد يصعق الاتفاق في دقيقتين
أبرز المواد
“مدن” ترتقي بالوعي الصناعي لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية

“مدن” ترتقي بالوعي الصناعي لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية

أبرز المواد
سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات

أبرز المواد
وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

أبرز المواد
الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

أبرز المواد

“مدن” ترتقي بالوعي الصناعي لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية

“مدن” ترتقي بالوعي الصناعي لأكثر من 1200 طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=812619
المناطق _ الرياض

نظّمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” برنامجاً تثقيفياً حول مستقبل الصناعة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها لطلاب وطالبات مدارس المنطقة الشرقية من سن 6 أعوام وحتى 14 عاماً، وذلك بمركز “مدن تِك” على بحيرة “مدن” بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في نشر ثقافة البرمجة والصناعة الرقمية.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ “مدن” بندر الطعيمي، أن “مدن” حريصة على تعزيز دورها الاجتماعي بجانب مهامها في تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن مشروع “مدن تِك” للارتقاء بمستوى الثقافة الصناعية لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأجيال الصاعدة، كونهم الثروة الحقيقية لترسيخ التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن أكثر من 20 مدرسة حكومية وأهلية شاركت في الفعاليات بإجمالي فاق 1200 طالب وطالبة.
وأفاد أن المشروع يستهدف في إطار استراتيجية “مدن” للمسؤولية الاجتماعية، تطوير برامج تثقيفية، وإقامة ورش تدريبية من أجل توسيع مدارك الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور حول التقنيات الحديثة المرتبطة بالصناعة، مما يساعدهم على التخطيط الجيد للمستقبل من خلال تعريفهم بتقنيات ومفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واحتياج الاقتصاد العالمي في المستقبل.
وأشار إلى أن البرنامج تضمّن عرضاً تعريفياً حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والإلكترونيات، وأيضاً قاطعات الليزر ثنائية الأبعاد، إضافة إلى معارض خاصة بمشروعات تقنية صُنعت في المملكة بأيدي خبراء، ومنتجات يدوية من المدارس.
يذكر أن “بحيرة مدن” تُعد أكبر بحيرة صناعية مُطورة في المملكة، وهي عبارة عن مياه متجددة تُعالج بطريقة صديقة للبيئة داخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف م²، تُمثّل مساحة البحيرة منها 210 آلاف م² بنسبة 52%.
ويتضمن مشروع البحيرة مسطحات خضراء و 760 نخلة تم توزيعها على أنحاء البحيرة، وكذلك ممرات مشاة بطول 4 كم، وممشى صحي بطول 10 كم، بالإضافة إلى نوافير ومتنزه لخدمة زوار البحيرة.
وتقع المدينة الصناعية الثانية بالدمام، على مساحة 25 مليون م² مطوّرة بالكامل، وتضم 1050 مصنعاً محلياً وعالمياً بين منتج وقائم وتحت التأسيس والإنشاء، تشمل صناعات عديدة ومتنوعة، منها المعادن اللافلزية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المواد المطاطية والبلاستيكية، وكذلك صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والملابس والمنسوجات والجلود، إضافة إلى الصناعات الطبية.
وتتميز المدينة بقربها من مطار الملك فهد الدولي على بعد 55 كم، ومحطة قطار الدمام على مسافة 32 كم، و40 كم عن ميناء الملك عبد العزيز.
وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

روابط ذات صلة

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه إدارات التعليم بتوفير البيئة المثالية للطلاب لأداء اختبارات
وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل
الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

الهلال يخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*