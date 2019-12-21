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ثمانية ملفات مرشحة من تعليم صبيا لجائزة حمدان بن راشد

ثمانية ملفات مرشحة من تعليم صبيا لجائزة حمدان بن راشد
http://almnatiq.net/?p=812622

ترشحت ثمانية ملفات من إدارة تعليم صبيا ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة التعليم عن أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة (22) بجميع فئاتها. وفي فرع المعلم المتميز ترشح حسن الأمير، ومحمد دغريري، وصالحة السلماني، وفي فرع المعلم فائق التميز أحمد المالكي، وفي فرع المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة متوسطة صبيا الأولى، وابتدائية الدهناء، وفي فرع الطالب المتميز جاء الترشيح لكلٍ من العابد الحازمي، ونواف عاكش.
وبارك مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي للمرشحين والمرشحات، وشكر مركز التميز بالإدارة وفريق العمل المكلف على الجهود المبذولة في التعريف بالجائزة، والتدريب على متطلباتها، وتحفيز المشاركين للترشح، متمنيا للجميع التوفيق في المراحل المقبلة من الجائزة والحصول على مستويات متقدمة.

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