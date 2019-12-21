جمعية أنامل تتابع تمكين ” المعنفات ” وتفتح أبوابها ” للنزيلات “

جازان _ فضة عطيف

قامت منسوبات جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن يوم امس الاول بزيارة لفرع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة رعاية الفتيات بجازان . وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، ان الزيارة لفرع هيئة حقوق الإنسان، جاءت لمتابعة مدى تفعيل مذكرة التعاون التي عُقدت بين الطرفين والتي تهدف الى الاستفادة من قدرات فئة ” المعنفات “وتمكينهن لسوق العمل.

أما مايخص زيارة مؤسسة رعاية الفتيات بالمنطقة، فأشارت الى انها جاءت للتعرف على المؤسسة وما تقدمه من برامج للنزيلات، استعدادا لإيجاد فرص لهن من خلال الاستفادة من برامج الجمعية التأهيلية والحرفية.مؤكدة ان الجمعية تفتح أبوابها لكل من تجد في نفسها الرغبة في تحقيق طموحها.