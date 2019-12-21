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مدارس تعليم تبوك جاهزة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول

مدارس تعليم تبوك جاهزة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول

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مدارس تعليم تبوك جاهزة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول

مدارس تعليم تبوك جاهزة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=812628
المناطق _ تبوك

يستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس تعليم منطقة تبوك غداً اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ, وسط جاهزية منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات والقيادات المدرسية أنهت تحضيراتها كافة لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يضمن آداءهم الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها ،كما اُعتمدت الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضح مدير التعليم أنه خُصّصت منظومة عمل مساندة وداعمة للميدان من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج “نور”، والعمل على جمع الملحوظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي “نور”.
ودعا المدير العام أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم المدارس ومساندتها وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة بما يخدم الأبناء والبنات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لآداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

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