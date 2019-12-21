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13 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول برجال ألمع

13 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول برجال ألمع

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13 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول برجال ألمع

13 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول برجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=812631
المناطق _ رجال ألمع

أكدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ يوم غد .
وبيّن مدير التعليم برجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان أن مدارس البنين والبنات أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة من آداء اختباراتهم على أكمل وجه في أجواء ملائمة، مشيدًا بجهود قائدي وقائدات المدارس في التهيئة والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، مبينًا بأنه طيلة فترة الاختبارات سيساند الميدان التربوي – بمشيئة الله- المشرفون التربويون والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل، راجيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشددًا على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.
منوها بأن قسمي الإشراف أعدا خطة إشرافيه يومية طيلة أيام الاختبارات ينفذها المشرفون والمشرفات لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، مشيرًا إلى أن دور الإشراف التربوي بنين- بنات مساند للميدان التعليمي لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وقد اتخذت التدابير كافة بهذا الصدد.
وأضاف “كدوان ” أن جميع المدارس البالغ عددها 237 مدرسة أعدت لجانًا داخلية لمتابعة الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان آداء الاختبارات التي تهدف إلى قياس مدى ما اكتسبه الطلاب والطالبات خلال الفصل الدارسي الأول ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

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