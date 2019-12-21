انتخاب سعودي لرئاسة الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي

الرياض _ مبارك الدوسري

أُنتخب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، اليوم رئيساً للهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي ، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الجديدة بمقر جمعية الكشافة الكويتية ، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل الفترة القادمة، ومناقشة دعم المشاريع والأنشطة الكشفية على مستوى الجمعيات الكشفية العربية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي، كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الاداري الجديد لبدأ تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية ، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.

وقدم الفهد شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدم الشكر لمعالي رئيس الصندوق سابقاً البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف ، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم ، وأعضاء الصندوق على ما قدموا خلال فترة تكليفهم .

يشار الى ان صندوق التمويل الكشفي العربي تم تأسيسه بقرار من المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في ديسمبر 1984م بهدف توفير موارد لتامين احتياجات الحركة الكشفية العربية وذلك من عوائد استثمار الاموال المودوعة بالصندوق .