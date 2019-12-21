المسحل يهنأ إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجماهيره بالأداء المميز الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس العالم

المناطق _ الرياض

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجماهيره بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه لاعبو الفريق خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2019 التي اختتمها الفريق بحصوله على المركز الرابع.

وأثنى المسحل على المستويات الفنية التي صاحبت أداء الهلال في مبارياته بالبطولة التي عكست صورة مضيئة للكرة السعودية في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين الذي تحظى به كرة القدم السعودية من القيادة الحكيمة والهيئة العامة للرياضة، متمنيًا كل التوفيق للأندية السعودية في المحافل الخارجية المقبلة.