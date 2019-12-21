ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي

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قاد روبرتو فيرمينو فريق ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2019 على حساب فريق فلامنغو البرازيلي بعدما حقق الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك ليفربول وفلامنغو في النسخة السادسة عشرة من مونديال الأندية بدءاً من نصف النهائي، فخرج بطل أوروبا الأربعاء متفوّقاً بصعوبة على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الوقت الضائع من المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو، ليلحق ببطل أميركا الجنوبية الذي تفوّق في نصف النهائي الأول الثلاثاء على الهلال السعودي بنتيجة 3-1.