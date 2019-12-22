احدث الأخبار

هل «التصفح الخفي» وسيلة آمنة تضمن الخصوصية؟
علوم وتكنولوجيا
 فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة
أبرز المواد
 لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها
أبرز المواد
 “إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي
أبرز المواد
 مكتب التعليم بدومة الجندل يؤكد جاهزية المدارس لبدء الاختبارات
منطقة الجوف
 معرض جدة الدولي للكتاب يسدل الستار على فعالياته وسط حراك ثقافي متنوع
منطقة مكة المكرمة
 إقامة محاضرة ” التسويق وتسويق الذات” في الخرج
منطقة الرياض
 12 منقية من فئة الحمر و12 من فئة الشعل غداً أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للفوز بكأس النادي
أبرز المواد
 ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي
أبرز المواد
 المسحل يهنأ إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجماهيره بالأداء المميز الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس العالم
أبرز المواد
 انتخاب سعودي لرئاسة الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي
منطقة الرياض
 13 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول برجال ألمع
أبرز المواد
هل «التصفح الخفي» وسيلة آمنة تضمن الخصوصية؟

هل «التصفح الخفي» وسيلة آمنة تضمن الخصوصية؟

علوم وتكنولوجيا
فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة

فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة

أبرز المواد
لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها

لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها

أبرز المواد
“إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي

“إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي

أبرز المواد

12 منقية من فئة الحمر و12 من فئة الشعل غداً أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للفوز بكأس النادي

12 منقية من فئة الحمر و12 من فئة الشعل غداً أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للفوز بكأس النادي
http://almnatiq.net/?p=812643
المناطق _ الرياض

تستعرض غدا 12 منقية من فئة الحمر أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، الذي تجري فعالياته في الصياهد على مسابقة كأس نادي الإبل، كما ستستعرض غدًا أيضا 12 منقية من فئة الشعل على نفس المسابقة.
وتضم أسماء المشاركين في فئة العشرين لون الحمر المتنافسة على مسابقة كأس النادي : “ملفي بطيحان عبدالله السبيعي، مشعان صالح فلاح العتيبي، فرحان فالح عبدالمحسن الزعبي، محمد فلاح خليف العدواني، عبدالله هادي ناصر الهاجري، ماجد شبيب دغيم المطيري، ماجد ناصر غنيم بن شويه، خالد سعد عبیدالله اللحياني، سعد محمد فراج السبيعي، سلمان سعد سلمان الملیحی، مزید مطلق راجح المطيري، هلال بجاد الحليو العتيبي” .
كما تضم قائمة ملاك المنقيات المتنافسين على لون الشعل : “صالح ناصر شعف الثبيتي، عبدالرحمن عبدالله المورقي العتيبي، عقاب عصفور فهد العجمي، عطاالله غضبان بشیر المطيري، مشعل ضيدان سعود بن حثلين، خالد سعود نائف بن حثلين، منيف مشعل زامل الديحاني، حمد جفران سعد السبيعي، علوش فارس مناحي العجمي، عارف عبدالهادي نايض الشمري، محسن هاجس راشد العجمي، محمد فالح ابن شالح العجمي”.

روابط ذات صلة

فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة

فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة
لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها

لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها
“إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي

“إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*