إقامة محاضرة ” التسويق وتسويق الذات” في الخرج

المناطق _ الخرج

أقامت غرفة الخرج محاضرة بعنوان ” التسويق وتسويق الذات” لدكتور سعد بن عبيد العبدلي عضو مجلس الشورى والدكتور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقا والمهتم بنشر ثقافة التسويق.

وتحدث الدكتور في المحاضرة عن ذكرياته الجميلة التي كانت في محافظة الخرج منذ عشرين عاما والشركات التي اشرف عليها حينذاك كما اشاد بالمستوى الذي وصلت اليه الان داعيا أهلها للإهتمام بها وتسويقها بالشكل الذي يليق بطموحاتها

كما أكد أن التسويق لا ينحصر على المنتجات والخدمات فقط بل هو عمليه تشمل تسويق الوطن للدول الآخرى ايجابا وتحقيقا لرؤى المملكة العربية السعودية بداية من تسويق الذات والذي ينعكس ايجابا على المجتمع والوطن .

يذكر ان المحاضرة ضمن مبادرات لجنة ريادة الأعمال بغرفة الفرق وشهدت حضور كبير من أهالي المحافظة يتقدمهم رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الأستاذ عماش السبيعي والأمين العام المهندس منصور العماج ورئيس لجنة ريادة الأعمال الأستاذ ماجد الرفدي والمستشار التسويقي ابراهيم عمر وعدد من منسوبي الغرفة ورجال الأعمال.