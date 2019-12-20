مكتب التعليم بدومة الجندل يؤكد جاهزية المدارس لبدء الاختبارات

المناطق _ الجوف

أنهى مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بالجوف جاهزية المدارس لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق يوم غدا الأحد الموافق 25 ربيع الآخر 1441 الساعة 8 صباحا بروح عالية وجاهزية القاعات بمتابعة قادة و قائدات المدارس .

وأكد مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح جاهزية جميع مدارس محافظة دومة الجندل لاستقبال أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

يذكر أن طلاب و طالبات المرحلة الابتدائية يخوضون تجربة الاختبارات لأول مرة منذ 12 عام وذلك بعد تعديل لائحة تقويم الطالب بمتابعة وزارة التعليم والتي تؤكد أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي منذ السنوات الأولى للتعليم .