طقس سيء في أوروبا.. وارتفاع أعداد القتلى

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المناطق - وكالات

لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وجرف فيضان نهر سائق سيارة جنوبها وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع، حصيلة ضحايا هبوب العاصفة إيلزا منذ الخميس في المناطق الغربية من أوروبا إلى 8.

وقضت كورية جنوبية عمرها 32 عاما، السبت، متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية في وسط مدريد عليها إثر هبوب رياح عاتية، بحسب ما أفاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية إنريكي لوبيز.

وأكد الوزير أن البناية كانت موضع تفقد في 2015 بلا مشاكل.

كما قضى ستيني هولندي غرقا، الجمعة، خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غربي إسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ السبت.

وقتل رجل، السبت، بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في أويسكار بمقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الأندلس المحلية.

وقبالة السواحل الجنوبية الشرقية لفرنسا، فقد رجل في البحر المتوسط بعدما سقط من مركب شراعي، الجمعة، في حين تم إنقاذ مرافق له، بحسب السلطات.

وفي الإجمال لقي 6 أشخاص حتفهم منذ هبوب العاصفة في إسبانيا واثنان في البرتغال، حيث أدى سوء الأحوال الجوية، السبت، إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو بسبب فيضانات غمرت الشبكة.

وهبت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة الجمعة على منطقة كوت لازور جنوب شرقي فرنسا وجزيرة كورسيكا.

وأعلنت السلطات إغلاق كل مطارات كورسيكا، الأحد، وأن الرحلات البحرية ستشهد اضطرابا كبيرا، وأغلق مطار أجاكسيو بسبب فيضانات غير مسبوقة.

وبعيد مرور العاصفة إيلزا، هبت أخرى أطلق عليها فابين مع رياح عاتية في غاليس شمال غربي إسبانيا، حيث سجلت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة ما أدى إلى الغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة ادارة المطارات، وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليس إلى مطارات أخرى في إسبانيا والبرتغال.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 8 آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في أعمدة الكهرباء.

يذكر أن منطقتي غاليس وأشتورية وضعتا في حالة الإنذار الحمراء وهي القصوى على سلم الإنذارات.

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