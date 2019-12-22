المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية :رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة ٤’٣

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة ٤’٣ الساعة ٤٩ ‘ ١ صباح يوم الأحد

على مقياس رختر وعمق ١٥ كيلو تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلو عن الساحل

و٦٥ كيلو جنوب غرب محايل عسير