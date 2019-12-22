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المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية :رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة ٤’٣

المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية :رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة ٤’٣
http://almnatiq.net/?p=812678
المناطق _ الرياض

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة ٤’٣ الساعة ٤٩ ‘ ١ صباح يوم الأحد
على مقياس رختر وعمق ١٥ كيلو تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلو عن الساحل
و٦٥ كيلو جنوب غرب محايل عسير

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