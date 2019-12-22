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“دعوة” المبدعين للمشاركة في معرض الصور الفوتوغرافية في شارع الفن بالمجاردة

“دعوة” المبدعين للمشاركة في معرض الصور الفوتوغرافية في شارع الفن بالمجاردة
http://almnatiq.net/?p=812685
المناطق _ المجاردة

تعتزم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وضمن مهرجان المجاردة لهذا العام إقامة معرض للصور الفوتوغرافية في شارع الفن يبرز المعالم السياحية في المحافظة فمن يرغب بالمشاركة فليتقدم وفق الشروط التالية:
1- أن تكون الصور المقدمة للمشاركة من تصوير المشارك نفسه.
2-تقدم الصور المراد المشاركة بها بصيغة رقمية بمقاس 100cm*150cm وبجودة عالية الدقة.
3-ترسل المشاركة على البريد الالكتروني
[email protected]
4-آخر موعد لاستقبال المشاركات هو يوم الخميس الموافق١٤٤١/٤/٢٩هـ.
5-يرسل مع المشاركة الاسم الثلاثي ورقم الجوال.

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