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عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=812688
المناطق _ عسير
تمكن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ، بقيادة الدكتور يحي صقر إستشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والدكتور محمد معيض القحطاني أخصائي جراحة المسالك البولية ؛  من إعادة ترميم جزء من المسالك البولية لطفل تعرض لحادث أدّى لتهتك في عدة أجزاء من المسالك البولية.
حيث قام الفريق الطبي  بتصحيحه وترميمه في عملية معقدة استغرقت ٤ ساعات تكللت – ولله الحمد – بالنجاح .
الجدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية للأطفال من الأقسام المستحدثة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ،  حيث يقوم بعلاج أمراض المسالك البولية ومعالجة العيوب الخلقية لدى الأطفال في الكلى والحالب والمثانة.

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