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٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة

٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة

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منطقة عسير

٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة

٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة
http://almnatiq.net/?p=812695
المناطق _ عسير

حصل ١٣ مستشفى تابع لصحة عسير على شهادات شكر من وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي كما حصل عدد ٤٧ مركز صحي تابع لصحة المنطقة على شهادات شكر من وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد بن إبراهيم العبد الكريم ، وذلك نظير الجهود المبذولة في رفع وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة لعام ٢٠١٩م ، والتي تساهم في تحقيق أهداف برنامج أداء الصحة .

حيث أصبح عدد المستشفيات المشاركة من المنطقة في النسخة الثانية من البرنامج ١٣ مستشفى بدلاً من ٤ مستشفيات في النسخة الأولى ، وبلغ عدد المراكز الصحية ٤٨ مركزاً صحياً مشاركاً في البرنامج .

كما ارتفع عدد جامعي البيانات من ٥٧ إلى ٢٧٩ ، وحصلت صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في رفع البيانات بنسبة ٩٨٪؜ لشهر سبتمبر والمحافظة على نسبة ١٠٠٪؜ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، مع ارتفاع نسبة جودة البيانات .

وشملت المستشفيات الحاصلة على شهادات الشكر ، مستشفى محايل ومستشفى خميس مشيط العام ومستشفى الخميس للولادة والأطفال ومستشفى سراة عبيدة ومستشفى ظهران الجنوب ومستشفى النماص ومستشفى بللسمر ومستشفى المجاردة ومستشفى رجال ألمع ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى أبها للولادة والأطفال ، ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى عسير المركزي .

وشملت المراكز الصحية: مركز قنا ومركز بحر أبو سكينة ومركز محايل الصحي ومركز خميس مطير ومركز المقاعد ومركز الريش  ومركز لتين ومركز ترقش ومركز حبطن ومركز الطحاحين ومركز وسط قنا ومركز فرشاط ومركز الحضن و الكدس ومركز حميد العلايا ومركز آل ختارش ومركز الضرس ومركز اخلال ومركز غرب محايل ومركز تيه ومركز آل بريد ومركز أم سرار ومركز الصناعية ومركز كود الصفية ومركز ابن سيناء ومركز شمال المطار ومركز شباعة ومركز مخطط ١ ، ومركز الراقي ومركز الهرير وذلالة ومركز الواديين ومركز الصمخية ومركز الفرعين ومركز عرق بالحناء ومركز الرونه ومركز آل حلامي ومركز شعف جارمة ومركز خيرية الملك فيصل ومركز المسقي ومركز العزيزية ومركز مدينة سلطان ومركز السودة ومركز السقا ومركز حي الموظفين ومركز المنسك ومركز وسط أبها ومركز المنهل ومركز النميص.

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