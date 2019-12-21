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“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..

“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..

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لقاء تعريفي بـ "غرفة المدينة المنورة"

“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..

“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..
http://almnatiq.net/?p=812701
المناطق _ المدينة المنورة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية الثلاثاء المقبل, لقاءً تعريفيًا بعنوان “مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة”، وذلك في قاعة السلام بالجامعة الإسلامية.
ويستعرض اللقاء إستراتيجية الجمارك السعودية, وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة, والنافذة الموحّدة “منصة فسح”, كما يتطرق إلى جهود تطوير مناطق الإيداع, وبرنامج مشغّل الاقتصادي المعتمد, وتطوير إجراءات الخدمات اللوجستية, وتطوير إجراءات الشحن الجوّي.

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