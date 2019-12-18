أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

المناطق _ حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية + عربات خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

1- المتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القران الكريم بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء 27-4-1441 هـ لمدة يوم واحد والفئة المستفيدة ( نساء ).

2- الثانوية الثانية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء 28-4-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستفيدة ( نساء ).