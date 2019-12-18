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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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بدء الانتخابات التشريعية في أوزبكستان

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أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

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وزير التعليم في لقاء بجامعة تبوك : الجامعات شريك في التنمية ويجب أن لا يكون بينها وبين المجتمع أسوار

وزير التعليم في لقاء بجامعة تبوك : الجامعات شريك في التنمية ويجب أن لا يكون بينها وبين المجتمع أسوار

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أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=812710
المناطق _ حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية  + عربات  خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
1- المتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القران الكريم بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء 27-4-1441 هـ لمدة يوم واحد والفئة المستفيدة ( نساء ).
2- الثانوية الثانية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء 28-4-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستفيدة ( نساء ).

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