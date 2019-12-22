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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=812716
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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