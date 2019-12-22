72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

المناطق _ الجوف

أدى صباح اليوم أكثر من 72 ألف طالب وطالبة ودارس ودارسة في مدارس منطقة الجوف، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.

كما تابع المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان

والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج سير الاختبارات في عدد من المدارس، وطالبوا قادة المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات .