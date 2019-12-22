احدث الأخبار

القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول
منطقة المدينة المنورة
 72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف
منطقة الجوف
 نيوم تطلق برنامج تدريب منتهي بالتوظيف يشمل آلاف من أبناء منطقة نيوم وتبوك
منطقة تبوك
 توضيح مهم من “الخدمة المدنية” بشأن تعيين خريجي قسم البيئة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 بدء الانتخابات التشريعية في أوزبكستان
أبرز المواد
 أحوال حائل تواصل أعمالها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
منطقة حائل
 وزير التعليم في لقاء بجامعة تبوك : الجامعات شريك في التنمية ويجب أن لا يكون بينها وبين المجتمع أسوار
أبرز المواد
 “مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..
منطقة المدينة المنورة
 إيطاليا تعلن إنقاذ 112 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
أبرز المواد
 ٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة
صحة
 الأرصاد : تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق
أبرز المواد
القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

منطقة المدينة المنورة
72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

منطقة الجوف
نيوم تطلق برنامج تدريب منتهي بالتوظيف يشمل آلاف من أبناء منطقة نيوم وتبوك

نيوم تطلق برنامج تدريب منتهي بالتوظيف يشمل آلاف من أبناء منطقة نيوم وتبوك

منطقة تبوك
توضيح مهم من “الخدمة المدنية” بشأن تعيين خريجي قسم البيئة

توضيح مهم من “الخدمة المدنية” بشأن تعيين خريجي قسم البيئة

أبرز المواد

القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول
http://almnatiq.net/?p=812732
المناطق _ ينبع

أدى صباح اليوم أكثر من “50 ألف” طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها اختبارات الفصل الدراسي الأول، وعملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة ، وتحقيق نتائج متميزة .

 

واطمأن مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي على سير الاختبارات، من خلال الوقوف الميداني على عدد من المدارس يرافقه أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية بدأها بابتدائية أسامة بن زيد .

 

وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة معدة  لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

 

وأكد ” الدكتور العقيبي” لجميع العاملين بالميدان التربوي ضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب وتجهيز البيئة التربوية المناسبة وتوفير وسائل الراحة التي تعينهم على الأداء الجيد لاختباراتهم بكل يسر وسهولة, مثمناً الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد والإعداد والتجهيز.

ودعا الطلاب إلى المحافظة على الممتلكات العامة وعلى مظهر المدرسة ومدى سلامة محتوياتها، مما يعكس بشكل رئيسي طبيعة طلاب المدرسة، ومدى تحضرهم، ومقدار ما يتمتعون به من مسؤولية ووعي .

 

وأشار “الدكتور العقيبي” إلى أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم والعمل على تسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس وتكليف مدير الأمن والسلامة كضابط اتصال بين التعليم والجهات الأمنية حفاظًا على سلامة الطلاب و الوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد ، موضحاً أنه تم اعتماد خطة الإشراف اليومي على تواجد الطلاب والطالبات في المدارس، وعدم السماح لهم بالخروج من مدارسهم بين فترتي الاختبارات اليومية، ومراقبتهم وتقديم الرعاية الإرشادية من قبل المرشدين والمرشدات قبل وأثناء الاختبارات ، والإشراف المباشر على انصرافهم.

 

من جانبه قام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس ، موضحًا أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب؛ مبيناً أن كل الخطط التي تضمن سير الاختبارات نفذت وفق ما خطط له، وتم تأمين كافة متطلبات المدارس.

 

كما تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات ، مبينة أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً في القطاع يشرف عليها مشرفون ومشرفات من الإدارة، ومتابعتها ميدانياً مع مديري ومديرات المدارس؛ لرفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث .

روابط ذات صلة

“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..

“مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” ..
أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنطقة المدينة المنورة
نائب أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر بعنوان ” دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري”

نائب أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر بعنوان ” دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*