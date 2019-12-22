القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

المناطق _ ينبع

أدى صباح اليوم أكثر من “50 ألف” طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها اختبارات الفصل الدراسي الأول، وعملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة ، وتحقيق نتائج متميزة .

واطمأن مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي على سير الاختبارات، من خلال الوقوف الميداني على عدد من المدارس يرافقه أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية بدأها بابتدائية أسامة بن زيد .

وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة معدة لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وأكد ” الدكتور العقيبي” لجميع العاملين بالميدان التربوي ضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب وتجهيز البيئة التربوية المناسبة وتوفير وسائل الراحة التي تعينهم على الأداء الجيد لاختباراتهم بكل يسر وسهولة, مثمناً الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد والإعداد والتجهيز.

ودعا الطلاب إلى المحافظة على الممتلكات العامة وعلى مظهر المدرسة ومدى سلامة محتوياتها، مما يعكس بشكل رئيسي طبيعة طلاب المدرسة، ومدى تحضرهم، ومقدار ما يتمتعون به من مسؤولية ووعي .

وأشار “الدكتور العقيبي” إلى أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم والعمل على تسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس وتكليف مدير الأمن والسلامة كضابط اتصال بين التعليم والجهات الأمنية حفاظًا على سلامة الطلاب و الوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد ، موضحاً أنه تم اعتماد خطة الإشراف اليومي على تواجد الطلاب والطالبات في المدارس، وعدم السماح لهم بالخروج من مدارسهم بين فترتي الاختبارات اليومية، ومراقبتهم وتقديم الرعاية الإرشادية من قبل المرشدين والمرشدات قبل وأثناء الاختبارات ، والإشراف المباشر على انصرافهم.

من جانبه قام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس ، موضحًا أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب؛ مبيناً أن كل الخطط التي تضمن سير الاختبارات نفذت وفق ما خطط له، وتم تأمين كافة متطلبات المدارس.

كما تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات ، مبينة أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً في القطاع يشرف عليها مشرفون ومشرفات من الإدارة، ومتابعتها ميدانياً مع مديري ومديرات المدارس؛ لرفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث .