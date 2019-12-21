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٧٥ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس الحدود الشمالية

٧٥ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبار 50 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول

منطقة المدينة المنورة
72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

72 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

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٧٥ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس الحدود الشمالية

٧٥ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=812739
المناطق _ خالد الضبيبي
استقبلت مدارس منطقة الحدود الشمالية, اليوم ما يقارب 75 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول ، في ظل تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية في الشرطة والمرور لمتابعة الشوارع المحيطة في المدارس بمختلف مراحلها.
وبين مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان أن جميع مدارس المنطقة والقاعات مهيأة لهذه الاختبارات، مشيرا إلى أن إدارة الاختبارات والقبول (للبنين والبنات) في المنطقة وضعت خطة خاصة بالاختبارات، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالتدقيق والمتابعة والدعم الفني المباشر للمدارس نظام “نور”، وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسة في الإدارة والغرف المساندة في مكاتب التعليم و القطاعات التابعة للإدارة للإشراف على حسن سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع..
وتفقد المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومكاتب التربية في القطاعات التابعة للإدارة للإشراف سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع، ورفع تقارير يومية سترفع يوميا عن سير الاختبارات في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.
كما قامت جميع الإدارات والأقسام المعنية تسخير جهودها كافة لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، وأعدت إدارة الشؤون الصحية على خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات.

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