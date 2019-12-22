المستقبل يمكن الوصول إليه بمشاركة ذوي الإعاقة بمستشفى شرق جدة

جدة _ عادل الزهراني

انطلاقاً من حرص مستشفى شرق جدة على دعم مرضاها من ذوي الإعاقة وبالمشاركة بين أقسامها قام قسم الخدمة الإجتماعية بتفعيل اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار ( المستقبل يمكن الوصول إليه ) تضمن أركان توعوية شارك فيها إدارة تجربة المريض ( وحدة الخدمات المساندة ) وقسم الصحة النفسية ومركز الحماية من العنف والإيذاء بالإضافة إلى عدة مشاركين من جهات خارج المستشفى منها مركز التأهيل الشامل .

وقد هدفت الفعاليات إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الأقسام المشاركة من دعم معنوي وجسدي كذلك لغة الإشارة كان لها دوراً لافتاً إستقطب الحاضرين قامت به الدكتورة أحلام نتو بترجمة الإشارات لفئة الصم والبكم لإيصال العبارة بكامل معانيها بشرح واضح .

كما أوضحت رئيسة قسم الخدمة الإجتماعية الأستاذة نورة الجعيد ، بأن مشاركة هذا اليوم مع ذوي الإعاقة لها بالغ الأثر على نفوسهم وذلك بإيدماجهم في المجتمع بصورة كاملة والإحساس بأهميتهم وتعزيز الثقة لديهم وبقدراتهم والإهتمام بالبرامج التأهيلية الداعمة لهم وتمكينهم من كسب حقوقهم .