مهاتير محمد يبري ماليزيا من محاولة تقويض دور المملكة

بعد انسياقه وراء أجندة مغرضة هدفها المملك، برأ مهاتير محمد نفسه من محاولة تقويض دور المملكة والانسياق وراء أجنده خفيه تقف وراءها إيران وقطر وتركيا.

وكشفت التصريحات المرتبكة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في نهاية قمة إسلامية مثيرة للجدل، أن ماليزيا انساقت وراء مخطّط إيراني قطري تركي واضح لتقويض دور السعودية في العالم الإسلامي ووجدت نفسها في مأزق سياسي كانت في غنى عنه.

وحاول مهاتير في كلمته الختامية أن يقدم صورة مختلفة للهدف من قمة كوالالمبور بالحديث عن مشروع تضامني وليس بديلا لمنظمة التعاون الإسلامي، وحول مسار المؤتمر “المؤامرة” لقضايا اقتصادية والإشارة إلى منظومة مقايضة بالذهب مع الدول التي تواجه العقوبات أو باستخدام العملات المحلية.

وقال مهاتير في خطابه بمناسبة اختتام القمة، السبت، “لا نتجمع هنا لأجل تولي دور أيّ منصة من منصات إسلامية أخرى، ولا لأجل إيجاد تكتل إسلامي آخر أو كيان إسلامي بديل، ولا لإضعاف دور آخرين”، وأضاف “إنما تجمّعنا هذا، تجمّع مصغر يتكون من عدة دول إسلامية، حيث يحرص قادتها على الجلوس والعمل معاً لمناقشة بعمق قضايا معينة يمكن تطويرها لصالح مشترك، وذلك بأهداف عدة أولها أن تفيد القضية، والثانية رفع القضية إلى منصة أكبر ثم العمل بحلها معاً لتفيد الدول الإسلامية الأخرى بأكملها”.

واعتبر مراقبون أن المقاطعة القوية للقمة تكشف عن عزلة مشاريع الإسلام السياسي في العالم الإسلامي، وهي مشاريع تبحث دائما عن إلغاء مؤسسات الوحدة والحوار وبناء مؤسسات أخرى بديلة عنها هي من تتولى إدارتها لتحقيق أجندات خفية.

وأضافوا أنه في المقابل، أظهرت القمة حجم الحضور السعودي في العالم الإسلامي، وهو حضور تعمق بالمنزلة الدينية والروحية، فضلا عن الدور الاقتصادي القوي، دون إغفال الدبلوماسية الهادئة التي تعمل على توحيد الدول الإسلامية داخل مؤسسة مشتركة واحدة، وليس التفريق لأجندات خاصة، فضلا عن قدرتها على إدارة الحوار والتقريب بين الدول.

ويرى متابعون لشؤون القمة أن دول مثل باكستان وإندونيسيا كانت تنظر إلى القمة على أنها فرصة لجذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات كبرى لخدمة اقتصاداتها، وهو ما دفعها إلى إعلان نيتها المشاركة في البداية قبل أن تكتشف أن الوعود الاقتصادية لم تكن سوى ستارة تخفي أجندة خفية تجمع بين إيران وقطر وتركيا لضرب السعودية بالدرجة الأولى وتقويض نفوذها في دول ذات ثقل سكاني إسلامي تحظى فيها المملكة بحفاوة كبرى كونها راعية الإسلام ومؤسساته.

ويشير المتابعون إلى أن الارتباك الذي ظهر على كلمة مهاتير محمد يعود إلى انكشاف الهدف الخفي من القمة وأن ماليزيا تظهر في صورة من ساهم في خداع دول أخرى بحضور قمة للتعاون الاقتصادي فيما هي غطاء لأجندة تهدد مصالحهم مع السعودية التي لديها استثمارات واتفاقيات كبرى في دول مثل باكستان، فضلا عن وجود الآلاف من العمالة الباكستانية في المملكة ودول خليجية أخرى.