دراسة صادمة: مضيفات الطيران أكثر الموظفات عرضة للسرطان

المناطق - الرياض

كشفت دراسة صادمة أجراها باحثو جامعة هارفارد الأمريكية أن مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بين الموظفات، ووفق دراسة شملت 5366 مضيفة تتعرض واحدة من كل 7 للإصابة. وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، ارتفعت الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50% لدى المضيفات، مقارنة بالعاملات بمهن أخرى، إذ إن العمل في ارتفاع عال جداً عن الأرض يرفع الإصابة بالإشعاع الكوني من 100 إلى 300 مرة.

وتقول الدكتورة أيرينا موردوخوفيتش، قائدة الدراسة: النتائج مفاجئة بسبب انخفاض الوزن والإقبال على التدخين لدى المضيفات. وبينت الدراسة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان لديهن خلال السنوات الماضية، لزيادة معدل ارتفاع الطائرات، وطول مدة الرحلات، مقارنة بالسابق.