دراسة صادمة: مضيفات الطيران أكثر الموظفات عرضة للسرطان

كشفت دراسة صادمة أجراها باحثو جامعة هارفارد الأمريكية أن مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بين الموظفات، ووفق دراسة شملت 5366 مضيفة تتعرض واحدة من كل 7 للإصابة. وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، ارتفعت الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50% لدى المضيفات، مقارنة بالعاملات بمهن أخرى، إذ إن العمل في ارتفاع عال جداً عن الأرض يرفع الإصابة بالإشعاع الكوني من 100 إلى 300 مرة.
وتقول الدكتورة أيرينا موردوخوفيتش، قائدة الدراسة: النتائج مفاجئة بسبب انخفاض الوزن والإقبال على التدخين لدى المضيفات. وبينت الدراسة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان لديهن خلال السنوات الماضية، لزيادة معدل ارتفاع الطائرات، وطول مدة الرحلات، مقارنة بالسابق.
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