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للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة تكلفتها بالمليارات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة تكلفتها بالمليارات
http://almnatiq.net/?p=812764
المناطق - الرياض

كشفت مجموعة ناشطة عن خططها لبناء مدينة حديثة بقيمة 3 مليارات دولار لإيواء مواطنين بلا مأوى “مشردين” في ولاية كاليفورنيا.

وتعتقد جماعة “مواطنون مرة أخرى” (سيتيزن أغين) أن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين سوف يحل أزمة أولئك الذين لا مأوى لهم في كاليفورنيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستتوافر في منازل وشقق المدينة الحديثة المقترحة كل وسائل الراحة، مثل أجهزة التلفزيون، ومستشفى ومرافق رعاية صحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي.

كذلك ستحتوي المدينة على أنفاق تحت الأرض من أجل “تقليل اضطراب حياة المواطن”، المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى لفترة من الزمن.

وتتكون المدينة، المقترحة على مساحة 300 فدان، من مجموعات من البنايات المؤلفة من 16 طابقا، أما الشقق في هذه المدينة فستكون متاحة للمشردين مجانا.

وتقدّر “مواطنون مرة أخرى” أن المدينة الجديدة ستكون جاهزة خلال 11 عاما فقط، حيث من المقترح افتتاحها في العام 2031.

جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا تعاني من أزمة تشرد مزمنة، انتقدها مسؤولون حكوميون مثل الرئيس دونالد ترامب ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون.

ويقدر عدد المشردين، الذين بلا مأوى، في الولاية بحوالي 150 ألف شخص.

ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت جماعة “مواطنون مرة أخرى” موقعا على “غو فاند مي”، وتلقت تبرعات بقيمة 820 دولار فقط.

وقال مؤسسة جماعة “مواطنون مرة أخرى” دتيون ناسون، في بيان الخميس: “لقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف لحل أزمة التشرد، فبدلا من بناء 4000 مأوى إضافي، يموّل المواطنون مرة أخرى لبناء مدينة واحدة، تلبي احتياجات جميع المشردين من البالغين في أميركا، وستكون أسرع وأقل تكلفة بالمليارات عن الجهود الحالية”.

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