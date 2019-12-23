خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

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خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل
http://almnatiq.net/?p=812771
المناطق - الرياض

حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

وأضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة الطفل حيا قبل استكماله 37 أسبوعا من الحمل).

ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

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