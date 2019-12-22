11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019

الدمام - المناطق

تطلق غرفة الشرقية غدا الاثنين 23 ديسمبر 2019 فعاليات النسخة الثالثة من منتدى القطيف للاستثمار 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث يستعرض المنتدى عددا من المحاور ابرزها تحديات الاستثمار، ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو امير المنطقة مؤكدا بانها تؤكد على أهمية المناسبات الاقتصادية التي تعقدها الغرفة وتمثل الداعم الكبير لاستمرار الغرفة في تنظيم هذه المنتديات التي تستعرض المواضيع الاقتصادية في المنطقة.

وقال الخالدي، بان المنتدى يعقد في الوقت الذي تسعى غرفة الشرقية فيهلمواكبة التطوّرات التي تشهدها المملكة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها التي تركز على تنويع مصادر الدخل، ودعم ورعاية القطاع الخاص، فضلا عن الدعم المباشر من قبل الحكومة الرشيدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكافة أشكال الدعم واوجه الاستشارة، لافتا الى إلى تفاعل الجهات الحكومية بمحافظة القطيف مع فكرة المنتدى، وهذا يعطي دلالة تبعث على التفاؤل لتحقيق المزيد من النجاح للمنتدى.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد عند الساعة 9 صباحا في مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بسيهات، 11 متحدثا وخبيرا يمثلون جهات حكومية كبرى وأخرى خاصة حيث يستعرضون المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في محافظة القطيف واليات تعزيز ها.

وتشارك ضمن جلسات المنتدى محافظة القطيف، وبلدية القطيف، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وممثلي الشركات العملاقة في المملكة (أرامكو السعودية، وسابك).

من جانبه قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج أن محافظة القطيف تتسم بجملة من المميزات التي تجعلها هدفا للاستثمار، أبرزها الموقع الجغرافي الرابط بين العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية (الدمام)، وقلاع الصناعة السعودية (في كل من الجبيل وراس الخير)، وهذا الأمر ينطوي على مجالات عمل في المجالات التجارية واللوجستية والصناعية وغير ذلك، هذا فضلا عن إطلالة المحافظة على الخليج العربي وما ينطوي عليه هذا الأمر من مجالات عمل في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبحر، من قبيل الصيد والسياحة والتجارة وغير ذلك.

وأشار الفرج الى ان الجلسة الأولى للمنتدى التي تعقد بعنوان “سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة” يتحدث فيها كل من محافظ القطيفخالد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، ورئيس مجلس الأعمال بفرع غرفة الشرقية بالقطيف المهندس عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، ونائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس فؤاد بن محمد موسى، ويدير هذه الجلسة الإعلامي محمد بن مهدي الحمّادي.وتستعرض الجلسة تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، وآليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة، وتوجيه المستثمرين المبتدئين.

فيما تناقش الجلسة الثانية التي تعقد بعنوان : المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار وأهمية دورها، ويتحدث فيها كل من مدير عام التمويل الاقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالد بن عبدالرحمن الجعفري، ومدير إدارة الخزينة والاستثمار ببنك التنمية الاجتماعيةمقعد بن عبدالله الخميس، ورئيس الاتصال والتعاون بمركز أرامكو لريادة الاعمال (واعد) يعقوب بت معاذ الصالح والمدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للترفيه غسان بن عقيل خان، ويدير الجلسة نائب رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بالقطيف هشام بن علي آل سيف، وتطرح للنقاش محاور المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار، في المحافظة ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، والمقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار وأهمية دورها.