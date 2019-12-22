احدث الأخبار

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل
منطقة عسير
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وزير التعليم
منطقة تبوك
 مرور الدلم ” يكثف تواجده خلال فترة الامتحانات الدراسية
منطقة الرياض
 أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج
منطقة جازان
 انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية : إعادة 54 طفلا تائها لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية
المنطقة الشرقية
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يبحث سبل التعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن
منطقة الرياض
أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

منطقة عسير
أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

منطقة جازان
الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

منطقة جازان

انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء

انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=812811
الدمام - عبدالله السعيدي

يطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام في دورته الثانية بقاعة فندق السوفتيل بمحافظة الخبر تحت رعاية ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سعادة عبدالرحمن بن فهد المقبل

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد أن الملتقى يهدف إلى التعريف بدور المسؤولية الاجتماعية ، وأهم وأبرز مبادراتها كما يهدف الملتقى إلى تحقيق التوازن وتشجيع الأفراد على المشاركة مع الآخرين، والمساهمة في حل المشاكلات بالإضافة إلى أهمية استشعار حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه

مضيفا بأن الملتقى يطمح إلى تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من منظور عملي وعلمي دقيق وإيجاد خطة عمل موحدة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمهتمين من الإعلاميين للعمل على واقع جديد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما ينسجم مع أصول شريعتنا الإسلامية.

مضيفاً بأن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوجيهات مدير عام الفرع يدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية لذلك نحن نقوم بدورنا لتحقيق اهدافنا التي تتوافق مع رؤية وطننا الطموحة 2030 ونساهم مع الجميع في إبراز مسيرة التنمية الاقتصادية والعملية وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً في كلمته أن القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله – قد بذلوا ما في وسعهم للنهوض بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن الملتقى سوف يشهد مشاركة نخبة من المختصين في المسؤولية الاجتماعية، وحضور نخبة رائدة من الإعلاميين المميزين بالمنطقة الشرقية ويتضمن ورش عمل وندوات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية.

روابط ذات صلة

11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019

11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019
أمانة الشرقية : إعادة 54 طفلا تائها لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية

أمانة الشرقية : إعادة 54 طفلا تائها لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية
أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة

أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*