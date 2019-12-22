انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء

الدمام - عبدالله السعيدي

يطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام في دورته الثانية بقاعة فندق السوفتيل بمحافظة الخبر تحت رعاية ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سعادة عبدالرحمن بن فهد المقبل

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد أن الملتقى يهدف إلى التعريف بدور المسؤولية الاجتماعية ، وأهم وأبرز مبادراتها كما يهدف الملتقى إلى تحقيق التوازن وتشجيع الأفراد على المشاركة مع الآخرين، والمساهمة في حل المشاكلات بالإضافة إلى أهمية استشعار حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه

مضيفا بأن الملتقى يطمح إلى تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من منظور عملي وعلمي دقيق وإيجاد خطة عمل موحدة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمهتمين من الإعلاميين للعمل على واقع جديد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما ينسجم مع أصول شريعتنا الإسلامية.

مضيفاً بأن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوجيهات مدير عام الفرع يدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية لذلك نحن نقوم بدورنا لتحقيق اهدافنا التي تتوافق مع رؤية وطننا الطموحة 2030 ونساهم مع الجميع في إبراز مسيرة التنمية الاقتصادية والعملية وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً في كلمته أن القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله – قد بذلوا ما في وسعهم للنهوض بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن الملتقى سوف يشهد مشاركة نخبة من المختصين في المسؤولية الاجتماعية، وحضور نخبة رائدة من الإعلاميين المميزين بالمنطقة الشرقية ويتضمن ورش عمل وندوات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية.