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أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج
http://almnatiq.net/?p=812812
جازان -فضه عطيف :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمكتبه في الإمارة صباح اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني, والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً .
ورحب سموّه في مستهل اللقاء باللواء القحطاني والوفد المرافق ، متمنياً التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن مهام قيادة الأفواج وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية ، فيما جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة بما يحقق أداء مهامها بكل إتقان , والجاهزية العالية لقيادة الأفواج للقيام بالأعمال المناطة بها ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
ونوه سمو أمير منطقة جازان بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .
من جانبه عبر اللواء القحطاني، عن سعادته بزيارة منطقة جازان وتفقد مقرات ومواقع قوة الأفواج بالمحافظات الحدودية والجبلية التابعة للمنطقة ولقاء سمو أمير جازان , وما استمع إليه من توجيهات.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وقائد قوة الافواج بجازان العقيد محمد بن فارس الزهراني .

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