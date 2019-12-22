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وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل وزير التعليم

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أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

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وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير
http://almnatiq.net/?p=812836

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير “اتش ون إن ون” بعد تسجيل وفاتين جديدتين ،مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، أن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع حالات المصابة ،وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.

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