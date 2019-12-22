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الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

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الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=812840
جازان - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة ، رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.
وهنأ سمو الأمير محمد بن ناصر ، المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.
من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة جازان ، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

 

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