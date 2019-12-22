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أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

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أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية
http://almnatiq.net/?p=812849
جازان - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بتكليف الموظف أحمد بن حجاب عتودي مديراً لإدارة المساعدات والتعويضات بوكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن احمد الزائري ، أن القرار شمل تكليف الموظف موسى بن عبدالرحمن حشروف للعمل بالإدارة العامة للشؤون المحلية.
وأكد مدير العلاقات العامة ، أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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