صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بتكليف الموظف أحمد بن حجاب عتودي مديراً لإدارة المساعدات والتعويضات بوكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن احمد الزائري ، أن القرار شمل تكليف الموظف موسى بن عبدالرحمن حشروف للعمل بالإدارة العامة للشؤون المحلية.
وأكد مدير العلاقات العامة ، أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.
أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بتكليف الموظف أحمد بن حجاب عتودي مديراً لإدارة المساعدات والتعويضات بوكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة.
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