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أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين
http://almnatiq.net/?p=812852
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين العميد الدكتور عبدالله الشهري ، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء علي بن محمد الوهاس .

وفي بداية اللقاء هّنأ سموه العميد الدكتور الشهري بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، موجهاً بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية من أمطار وغبار خصوصا في المناطق الجبلية ومجاري الأودية, متمنياً التوفيق له وزملائه .
ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر، بالجهود والأعمال التي قام بها مدير الدفاع المدني السابق طيلة فترة عمله ، راجياً له مزيداً من التوفيق والانجاز لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره لسمو أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الدفاع المدني بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح ويحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

 

 

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