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أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

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أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

منطقة جازان

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=812855
المناطق - أبها

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يوم الثلاثاء المقبل ،إطلاق المعرض الثالث للامتياز التجاري فرانشايز 2019 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها لمدة 3 أيام بفندق قصر أبها.
وأبان رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي أن المعرض الذي تقام الدورة الثالثة منه في منطقة عسير، يهدف إلى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ في ‫المملكة بصفة عامة و منطقة عسير بصفة خاصة، حيث يُمَثِّل “الفرانشايز‬”فرصة للتعريف بمفهوم الامتياز التجاري ، وكيفية الحصول على عقود الامتياز من الشركات المعروفة وفوائده ومزاياه من خلال محاضرات و ورش عمل تدريبية .
وأشار الحويزي إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة للشركات المحلية والعالمية التي تسعى لتوسيع ونشر علاماتها التجارية في ‫أبها‬ وتبحث عن مستثمرين وشركات تعمل بنظام ‫الامتياز التجاري‬ في السوق السعودي‬ .

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