احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ أعمال تجميلية لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن تركي
منطقة القصيم
 مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
أبرز المواد
 وفاة المفكر محمد شحرور بأبوظبي.. والجثمان إلى سوريا
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل
منطقة عسير
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وزير التعليم
منطقة تبوك
 مرور الدلم ” يكثف تواجده خلال فترة الامتحانات الدراسية
منطقة الرياض
 أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج
منطقة جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

أبرز المواد
أمانة القصيم تنفذ أعمال تجميلية لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن تركي

أمانة القصيم تنفذ أعمال تجميلية لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن تركي

منطقة القصيم
مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

أبرز المواد
وفاة المفكر محمد شحرور بأبوظبي.. والجثمان إلى سوريا

وفاة المفكر محمد شحرور بأبوظبي.. والجثمان إلى سوريا

أبرز المواد

وفاة المفكر محمد شحرور بأبوظبي.. والجثمان إلى سوريا

وفاة المفكر محمد شحرور بأبوظبي.. والجثمان إلى سوريا
http://almnatiq.net/?p=812858
المناطق - وكالات

توفى، مساء أمس السبت، الباحث والمفكر السورى، محمد شحرور، عن عمر ناهز الـ 81 عاما بإمارة أبوظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم نقل جثمان الباحث السورى الراحل إلى دمشق، بناءً على وصيته ليدفن فى مقبرة العائلة.

وشحرور من مواليد دمشق عام 1938، سافر إلى الاتحاد السوفيتي، وحاز على شهادة الهندسة المدنية، ليعود إلى دمشق ويعين معيداً في كلية الهندسة المدنية.

كما أوفد إلى جامعة دبلن في أيرلندا وحصل على شهادة الماجستير عام 1969، والدكتوراه في 1972 في الهندسة المدنية باختصاص ميكانيك.

وبدأ شحرور في دراسة “القرآن الكريم” في 1970، وأصدر عدة مؤلفات وصفت من قبل بعض متابعيه بأنها دراسات إسلامية معاصرة.

وصدر الكتاب الأول له في عام 1990 تحت عنوان “الكتاب والقرآن”، والذي حاول فيه تفسير القرآن بناء على تأويل يناسب جميع الأجيال، بحسب وجه نظره.

ومن أشهر كتاباته “الكتاب والقرآن عام 1990- الدولة والمجتمع عام 1994 – الإسلام والإيمان.. منظومة القيم – عام 1996- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى عام 2000 – تجفيف منابع الإرهاب – عام 2008”.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة
مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*