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مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
http://almnatiq.net/?p=812861
المناطق - وكالات

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وأكد الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي – قائد القيادة العسكرية الموحدة وفقا لقناة “العربية” أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية”.

كما أوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

يذكر أن الرياض استضافت في العاشر من ديسمبر، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وشدد الملك سلمان خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون، على أن المجلس تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به.

كما أكد أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة. وقال: على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.”

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