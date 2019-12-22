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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8300.73 نقطة
http://almnatiq.net/?p=812869
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.34 نقطة ليقفل عند مستوى 8300.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 141 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الفخارية, وأمانة للتأمين, ووفرة، وعناية، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي، وتعليم ريت، والمراكز، وأسمنت ينبع، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.48%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي, والإنماء، وسابك, والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 181.31 نقطة ليقفل عند مستوى 6623.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 734 صفقة.

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