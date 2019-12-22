أمير القصيم يلتقي مدير عام التعليم السابق والجديد

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة سابقاً الأستاذ صالح الجاسر, والأستاذ محمد بن سليمان الفريح، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم، بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم بمنطقة القصيم.

وهنأ سموه الفريح في بداية اللقاء بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً عاماً لتعليم المنطقة، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة دينه ووطنه, مقدماً شكره للجهود التي بذلها مدير تعليم المنطقة سابقاً صالح الجاسر, مطمئناً سموه على سير اختبارات منتصف العام الدراسي للطلاب والطالبات, داعياً المولى عز وجل للجميع كل توفيق.

وقال سموه : علينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا تجاه تهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم, ووفق الإمكانيات الكبيرة التي اتاحتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للرقي بمستوى التعليم.

من جانبه ، عبر مدير تعليم منطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها.