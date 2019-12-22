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أمانة الرياض: ضحية النمر في حديقة الملز ألقى بنفسه إلى داخل الحظيرة

أمانة الرياض: ضحية النمر في حديقة الملز ألقى بنفسه إلى داخل الحظيرة

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أمانة الرياض: ضحية النمر في حديقة الملز ألقى بنفسه إلى داخل الحظيرة

أمانة الرياض: ضحية النمر في حديقة الملز ألقى بنفسه إلى داخل الحظيرة
http://almnatiq.net/?p=812875
المناطق - متابعات

إشارة إلى تداول فيديو حادثة حديقة الحيوان بالملز، أوضحت أمانة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح أمس (السبت)، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهمات عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة «النمر البنغالي»، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلا أحضره معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر.

وأضافت أمانة الرياض: تم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية، ما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وإثر ذلك تم تخدير النمر وإخراج الزائر (سوداني الجنسية – من مواليد 1995)، من قبل حراس الحديقة بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده.

وتابعت: على الفور تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب الحديقة حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث، حيث نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

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